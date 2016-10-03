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3 октября 16, 13:32
Дэн Браун анонсировал продолжение "Кода да Винчи"
Код да Винчи
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У культового приключенческого романа "Код да Винчи" будет продолжение.
Как сообщается на официальном сайте писателя Дэна Брауна, 26 сентября 2017 года в Северной Америке поступит в продажу новое произведение цикла под названием "Origin".

Это будет уже пятый роман, посвященный профессору Гарвардского университета Роберту Лэнгдону, распутывающему тайны прошлого. Официальный синопсис звучит следующим образом: "В соответствии со своим стилем Браун сплетает коды, науку, религии, историю, искусство и архитектуру в новой книге. Символист Роберт Лэнгдон оказывается на опасном перекрестке, на котором сошлись два главных вопроса человечества и впечатляющие открытия, которые могут помочь получить ответ на них".

Напомним, что произведения Брауна уже трижды экранизировались в Голливуде однако не в том порядке, в котором они издавались.. В 2006 году был выпущен фильм "Код да Винчи", в 2009 году - "Ангелы и демоны", а осенью 2016 зрителям будет представлен фильм "Инферно". Ключевые роли в нем сыграли Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Бен Фостер, Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт Кнудсен, Омар Си, Ида Дарвиш, Ана Улару, Вольфганг Штегеман, Ката Сарбо и другие актеры. Постановщиком всех трех картины был Рон Ховард.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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