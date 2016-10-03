Дэн Браун анонсировал продолжение "Кода да Винчи"

Как сообщается на официальном сайте писателя Дэна Брауна, 26 сентября 2017 года в Северной Америке поступит в продажу новое произведение цикла под названием "Origin".





Это будет уже пятый роман, посвященный профессору Гарвардского университета Роберту Лэнгдону, распутывающему тайны прошлого. Официальный синопсис звучит следующим образом: "В соответствии со своим стилем Браун сплетает коды, науку, религии, историю, искусство и архитектуру в новой книге. Символист Роберт Лэнгдон оказывается на опасном перекрестке, на котором сошлись два главных вопроса человечества и впечатляющие открытия, которые могут помочь получить ответ на них".





Напомним, что произведения Брауна уже трижды экранизировались в Голливуде однако не в том порядке, в котором они издавались.. В 2006 году был выпущен фильм "Код да Винчи", в 2009 году - "Ангелы и демоны", а осенью 2016 зрителям будет представлен фильм "Инферно". Ключевые роли в нем сыграли Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Бен Фостер, Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт Кнудсен, Омар Си, Ида Дарвиш, Ана Улару, Вольфганг Штегеман, Ката Сарбо и другие актеры. Постановщиком всех трех картины был Рон Ховард.



