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Кино
Новости кино
3 октября 16, 13:38
Кристофер Нолан — самый высокооплачиваемый режиссер
Кристофер Нолан
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Кристофер Нолан получил за «Дюнкерк» рекордный режиссерский гонорар со времен «Кинг Конга» Питера Джексона.
В соглашении с Warner Bros. прописано $20 млн и 20% от всех кассовых сборов. 

Гонорар за военную драму, над которой сейчас работает Нолан, кажется в сегодняшних реалиях практически беспрецедентным. The Hollywood Reporter опубликовал материал, в котором разбирает заработки основных участников кинопроцесса в Голливуде. По их данным, средняя зарплата режиссера на студийном проекте составляет от $750 000 до $1,5 млн в зависимости от прежних заслуг и места в цеховой иерархии. К примеру, Анджелина Джоли получила за «Несломленного» $1 млн, а Сэм Тейлор-Джонсон — более $2 млн за «Пятьдесят оттенков серого». Дэвид Финчер не смог договориться с Sony о постановке «Стива Джобса», затребовав 10-миллионный гонорар (справедливости ради, скажем, что он также настаивал на полном творческом контроле над фильмом и его маркетингом). 

По словам неназванного инсайдера, продюсеры сейчас склонны занижать обязательные выплаты по контракту, но готовы выдать режиссеру щедрые бонусы в случае, если фильм окупится. 

«Дюнкерк» посвящен операции «Динамо», когда в 1940 году, в ходе Французской кампании союзников, с побережья в окрестностях города Дюнкерк были эвакуированы более 330 тысяч военнослужащих, блокированных немецкими войсками. 

В актерском ансамбле картины Нолан сплав опыта и молодости. Вместе с Марком Райлэнсом, Кеннетом Браной, Томом Харди и Киллианом Мерфи в «Дюнкерке» сыграют молодые актеры — дебютанты Фионн Уайтхед и Гарри Стайлс из One Direction, Анерин Бернард и Джек Лауден из новой экранизации «Войны и мира». 

Оператором выступает голландец Хойте Ван Хойтема, снявший «Интерстеллар». Над саундтреком картины работает постоянный композитор Нолана Ханс Циммер. Премьера фильма заявлена на 21 июля 2017 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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