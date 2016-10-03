Анджелина Джоли проявит мужество в бою

Актрисе, переживающей трудный период в жизни, предстоит сыграть кавалера Креста летных заслуг и Пурпурной медали Мэри Дженнингс Хегар, которые она получила за героизм и мужество во время боевой миссии в Афганистане.





В карьере майора Хегар было три боевые командировки в Афганистан. Во время одной из них, вертолет спасательной службы, которым она управляла, был сбит войсками Талибана. Раненной Хегар с другими членами ее экипажа и тремя американскими солдатами, которых они вывозили с поля боя, пришлось прокладывать путь на американскую базу по земле, под огнем противника. За проявленный героизм майора представили к двум почетным военным наградам. Она стала лишь шестой в истории женщиной, получившей Крест летных заслуг. Хегар также отличилась и на родной земле, подав иск к министерству обороны США, которое, по ее мнению, неправомерно запрещало женщинам участвовать в открытых боевых действиях. Соответствующий указ был признан неконституционным и аннулирован.





На следующий год запланирован выход мемуаров Мэри Дженнингс Хегар, над которым уже поработал сценарист Фрэнк Болдуин.



