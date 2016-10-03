Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.12
USD
25.91
RUB
0.42
EUR
29.33
USD
26.12
RUB
0.41
Кино
Новости кино
3 октября 16, 13:46
Продюсеры «бондианы» не хотят отпускать Крэйга
Дэниэл Крэйг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Продолжается сериал со сватаньем Дэниэла Крэйга в следующую часть «бондианы».
Продюсер культовой франшизы Коллам МакДугалл заявил в эфире BBC Radio 4, что звезда последних четырех фильмов о Джеймсе Бонде остается их первой и единственной кандидатурой на главную роль в следующей картине. 

МакДугалл, пришедший во франшизу на «Умри, но не сейчас» и спродюсировавший все четыре картины с Крэйгом, в ответ на вопрос, вернется ли Крэйг к образу агента 007, ответил буквально следующее: «Хотел бы я знать. Нам бы очень хотелось, чтобы Дэниэл вернулся к роли Бонда. Без всяких сомнений, он остается первым выбором Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи [главные продюсеры франшизы]. Я знаю, что они возлагают на него большие надежды». 

Слова МакДугалла не проясняют ситуацию с тем, продолжит ли Крэйг играть Бонда. Сам актер не раз заявлял, что покончил с ролью агента 007 и не вернется даже под пытками. После таких речей английские букмекеры стали активно принимать ставки на следующего исполнителя культовой роли. На сегодня в тотализаторе лидируют Идрис Эльба и Том Хиддлстон, чуть позади — Майкл Фассбендер, Том Харди, Эйдан Тернер и Дэмиан Льюис. 

В прошлом месяце прошла информация, что продюсеры «бондианы» выдвинули Крэйгу «предложение, от которого невозможно отказаться» — $150 млн за два следующих фильма в роли агента 007. Реакция актера неизвестна.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Дэниэл Крэйг променял "бондиану" на комедию
Сегодня Богдану Ступке исполнилось бы 75 лет
В США скончался актер Джин Уайлдер
Кевин Смит назвал Брюса Уиллиса Дементором
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бывшый сотрудник 20th Century Fox арестован за кражу
noimageАнджелина Джоли проявит мужество в бою
noimageКристофер Нолан — самый высокооплачиваемый режиссер
noimageДэн Браун анонсировал продолжение "Кода да Винчи"
noimageSony TriStar экранизирует "Алхимика"
Лента новостей
Загрузка...