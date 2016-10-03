Продюсеры «бондианы» не хотят отпускать Крэйга

Продюсер культовой франшизы Коллам МакДугалл заявил в эфире BBC Radio 4, что звезда последних четырех фильмов о Джеймсе Бонде остается их первой и единственной кандидатурой на главную роль в следующей картине.





МакДугалл, пришедший во франшизу на «Умри, но не сейчас» и спродюсировавший все четыре картины с Крэйгом, в ответ на вопрос, вернется ли Крэйг к образу агента 007, ответил буквально следующее: «Хотел бы я знать. Нам бы очень хотелось, чтобы Дэниэл вернулся к роли Бонда. Без всяких сомнений, он остается первым выбором Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи [главные продюсеры франшизы]. Я знаю, что они возлагают на него большие надежды».





Слова МакДугалла не проясняют ситуацию с тем, продолжит ли Крэйг играть Бонда. Сам актер не раз заявлял, что покончил с ролью агента 007 и не вернется даже под пытками. После таких речей английские букмекеры стали активно принимать ставки на следующего исполнителя культовой роли. На сегодня в тотализаторе лидируют Идрис Эльба и Том Хиддлстон, чуть позади — Майкл Фассбендер, Том Харди, Эйдан Тернер и Дэмиан Льюис.





В прошлом месяце прошла информация, что продюсеры «бондианы» выдвинули Крэйгу «предложение, от которого невозможно отказаться» — $150 млн за два следующих фильма в роли агента 007. Реакция актера неизвестна.



