Бывшый сотрудник 20th Century Fox арестован за кражу

Мужчина, имя которого не называется, выложил копию ленты в сеть за шесть дней до премьеры. В последующие шесть недель картину скачали более миллиона пользователей. Студия оценила свои потери в 1,12 миллиона долларов.





Также мужчина нелегально распространил копию анимационного фильма "Снупи и мелочь пузатая в кино".





Суд приговорил злоумышленника к штрафу и шестимесячному домашнему аресту с двухлетним испытательным сроком.





Кассовые сборы "Легенда Хью Гласса" составили 533 миллиона долларов. "Снупи и мелочь пузатая в кино" заработала 246,2 миллиона.



