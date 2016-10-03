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Кино
Новости кино
3 октября 16, 13:48
Бывшый сотрудник 20th Century Fox арестован за кражу
Легенда Хью Гласса
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Бывший сотрудник кинокомпании 20th Century Fox осужден за кражу копии фильма "Легенда Хью Гласса" и распространение ее в интернете до официального релиза.
Мужчина, имя которого не называется, выложил копию ленты в сеть за шесть дней до премьеры. В последующие шесть недель картину скачали более миллиона пользователей. Студия оценила свои потери в 1,12 миллиона долларов.

Также мужчина нелегально распространил копию анимационного фильма "Снупи и мелочь пузатая в кино".

Суд приговорил злоумышленника к штрафу и шестимесячному домашнему аресту с двухлетним испытательным сроком.

Кассовые сборы "Легенда Хью Гласса" составили 533 миллиона долларов. "Снупи и мелочь пузатая в кино" заработала 246,2 миллиона.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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