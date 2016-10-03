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3 октября 16, 14:26
Авторы "Дневников вампира" пообещали фанатам хэппи-энд
Дневники вампира
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Поклонники "Дневников вампира" уже давно ждут премьеры 8 и последнего сезона сериала, а создатели шоу тем временем подогревают их интерес.
Например, недавно авторы сериала пообещали, что в конце сериала будет "счастливый конец".

В интервью Entertainment Weekly Джули Плек, шоураннер "Дневников", призналась, что было очень непросто решить, чем именно должен закончиться сериал. "Зрители всегда обсуждают финал так, как будто он был предрешен с первой же минуты сериала. На мой взгляд, ни один из создателей сериалов не может сказать с уверенностью, что с самого начала знает концовку и ни на сантиметр не сходит с выбранного пути. Отличный пример – "Бухта Доусона"".

Проверить все свои ожидания и предположения можно будет скоро - напомним, что 8 сезон будет укорочен до 16 эпизодов вместо стандартных 20+ и выйдет на экраны 21 октября.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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