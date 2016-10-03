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3 октября 16, 15:15
"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок"
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Первый трейлер фильма.
Приготовьтесь, фанаты «Пиратов Карибского моря», пошла барабанная дробь.. 

Наконец-то мы дождались первого тизера пятой ленты о капитане Джеке Воробье «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок», и если весь фильм будет таким же эпичным, как трейлер к нему, то ожидание фильма станет ещё более мучительным и длительным. Ни Джека Воробья (Джонни Депп), ни Уилла Тернера (Орландо Блум) в этом трейлере мы не видим, зато нам представили новичка Генри (Туэйтес) и главного злодея этого фильма капитана Салазара, которого сыграл Хавьер Бардем. 

По сюжету новой ленты у Джека возникнут проблемы с его заклятым врагом (ну и нажил он их себе), который избежал заключения в Треугольнике Дьявола, и теперь разыскивает Воробья с помощью своего призрачного экипажа, чтобы уничтожить. Джек помирать не собирается, и для спасения своей души и тела вынужден найти Трезубец Посейдона. Джек отправляется на поиски, а поможет ему в этом Генри. 

Что-то говорит о том, что эта поездочка будет полна острых ощущений.




Источник: http://www.starslife.ru/
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