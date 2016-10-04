Криса Хемсворта и Майкла Шеннона забросят в Афганистан

Картина станет экранизацией героического нон-фикшна Дага Стэнтона об операции американского спецназа по горячим следам теракта 11 сентября 2001 года.





Отряд американских спецназовцев, возглавляемый неопытным командиром, заброшен в труднодоступную горную местность в Афганистане. Перед ними поставлена задача наладить контакт с Северным альянсом — исламской группировкой полевых командиров Афганистана, которая должна помочь в борьбе с Талибаном.





Над сценарной адаптацией первоисточника работали голливудские сценаристы высшего эшелона — Питер Крэйг («Город воров», дилогия «Голодные игры: Сойка-пересмешница») и Тед Талли («Молчание ягнят», «Красный дракон»). Постановку картины осуществит Николай Фуглсиг. Среди продюсеров проекта — Джерри Брукхаймер.



