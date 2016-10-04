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4 октября 16, 08:27
Рейчел Вайс проявит неповиновение
Рейчел Вайс
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Рейчел Вайс исполнит главную роль в экранизации романа Наоми Олдерман «Неповиновение» (Disobedience).
В 2006 году книга получила премию Orange Award за лучший дебют в женской прозе. 

Актрисе предстоит сыграть мятежную дочь, которая возвращается в родительский дом, узнав о смерти отца. Героиня переворачивает ортодоксальный уклад еврейской семьи (отец был раввином), вспоминая, что когда-то она была влюблена в жену собственного двоюродного брата. Когда-то ее возлюбленная подавила в себе запретное влечение, но сейчас обе женщины не намерены противиться проснувшимся чувствам. 

Картину поставит чилиец Себастьян Лелио, чей последний фильм «Глория» получил в 2013 году два приза Берлинского международного кинофестиваля. Над сценарием Лелио работал с Ребеккой Ленкевич, написавшей «оскароносную» «Иду».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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