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4 октября 16, 08:29
Джастин Лин поиграет в Hot Wheels
Джастин Лин
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Джастин Лин перенесет на большой экран «игрушечную» франшизу Hot Wheels.
Режиссер имеет большой опыт создания высокооктановых гоночных экшнов, приобретенный им в киносерии «Форсаж», где он поставил четыре фильма. 

Бренд американской компании Mattel рвется на большой экран уже более десяти лет. Разработка полного метра ведется с 2003 года. Тогда проектом занималась студия Sony, рекрутировавшая в режиссерское кресло МакДжи. Позже права на экранизацию перешли к Warner Bros. Ставку сделали на опытного каскадера Саймона Крэйна, режиссера второй съемочной группы в таких картинах, как «Война миров Z», «Грань будущего» и «Джейсон Борн». 

Над сценарием успели поработать Пол Аттанасио («Донни Браско», «Цена страха») и авторы «Железного человека» Арт Маркум и Мэтт Холоуэй. Последние два года информация о проекте иссякла. 

Следующим шагом после подписание Лина станут поиски сценариста, который придумает для игрушечных машинок новую достойную историю. Так как проект находится в самом начале пути, Hot Wheels точно не будет следующей картиной Джастина Лина, отчитавшегося в этом году блокбастером «Стартрек: Бесконечность». 

В 2018 году бренд Hot Wheels отпразднует 50-летний юбилей.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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