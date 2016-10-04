Джастин Лин поиграет в Hot Wheels

Режиссер имеет большой опыт создания высокооктановых гоночных экшнов, приобретенный им в киносерии «Форсаж», где он поставил четыре фильма.





Бренд американской компании Mattel рвется на большой экран уже более десяти лет. Разработка полного метра ведется с 2003 года. Тогда проектом занималась студия Sony, рекрутировавшая в режиссерское кресло МакДжи. Позже права на экранизацию перешли к Warner Bros. Ставку сделали на опытного каскадера Саймона Крэйна, режиссера второй съемочной группы в таких картинах, как «Война миров Z», «Грань будущего» и «Джейсон Борн».





Над сценарием успели поработать Пол Аттанасио («Донни Браско», «Цена страха») и авторы «Железного человека» Арт Маркум и Мэтт Холоуэй. Последние два года информация о проекте иссякла.





Следующим шагом после подписание Лина станут поиски сценариста, который придумает для игрушечных машинок новую достойную историю. Так как проект находится в самом начале пути, Hot Wheels точно не будет следующей картиной Джастина Лина, отчитавшегося в этом году блокбастером «Стартрек: Бесконечность».





В 2018 году бренд Hot Wheels отпразднует 50-летний юбилей.



