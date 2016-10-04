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Кино
Новости кино
4 октября 16, 08:32
Иньярриту и Любецки погрузятся в виртуальную реальность
Иньярриту и Любецки
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Алехандро Гонсалес Иньярриту, двукратный обладатель премии «Оскар» за режиссуру («Бердмэн» и «Выживший»), снимет экспериментальный короткий метр в формате виртуальной реальности.
Оператором проекта выступит его соотечественник и постоянный соавтор Эммануэль Любецки. 

Картина расскажет о группе иммигрантов и беженцев, которые пересекают границу между Мексикой и Соединенными Штатами. Технология виртуальной реальности должна усилить градус накала в этом напряженном, мучительном путешествии. 

Разработка проекта ведется последние четыре года. Техподдержку обеспечит новое совместное предприятие Джорджа Лукаса и Disney ILMxLAB, созданная как раз для развития новых технологий в кино, в том числе и виртуальной реальности. 

Фильм увидит свет не раньше весны следующего года. Информации о том, как и где его можно будет посмотреть, пока нет.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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