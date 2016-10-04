Иньярриту и Любецки погрузятся в виртуальную реальность

Оператором проекта выступит его соотечественник и постоянный соавтор Эммануэль Любецки.





Картина расскажет о группе иммигрантов и беженцев, которые пересекают границу между Мексикой и Соединенными Штатами. Технология виртуальной реальности должна усилить градус накала в этом напряженном, мучительном путешествии.





Разработка проекта ведется последние четыре года. Техподдержку обеспечит новое совместное предприятие Джорджа Лукаса и Disney ILMxLAB, созданная как раз для развития новых технологий в кино, в том числе и виртуальной реальности.





Фильм увидит свет не раньше весны следующего года. Информации о том, как и где его можно будет посмотреть, пока нет.



