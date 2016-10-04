Майкл Шэннон сразится с Бенедиктом Камбербэтчем

Режиссером выступит Альфонсо Гомес-Рехон, громко заявивший о себе драмедией с «Сандэнса» «Я, Эрл и умирающая девушка». Среди продюсеров проекта — Тимур Бекмамбетов.





Майкл Митник («Посвященный», сериал «Винил») написал сценарий, действие которого происходит в конце 1880-х годов. Два «титана», американские предприниматели-изобретатели Эдисон и Вестингауз, отстаивают свои позиции в, так называемой, «войне токов». Томас Эдисон ратует за электрификацию посредством внедрения постоянного тока. Его оппонент Джордж Вестингауз, заручившись поддержкой Николы Теслы, отстаивает преимущества тока переменного.





Тимур Бекмамбетов выудил сценарий Митника из «Чёрного списка» за 2011 год и собирался самостоятельно перенести его на большой экран. Позже, когда интерес Бекмамбетова ослаб, к проекту подключился Бен Стиллер. К роли Эдисона тогда присматривался Саша Барон Коэн.





Роль Эдисона досталась Бенедикту Камбербэтчу. Шэннон воплотит образ Вестингауза, после того, как от роли отказался Джейк Джилленхол. Работа над проектом закипит уже в декабре этого года.



