Костюм Бэтмена продан за четверть миллиона долларов

Костюм Бэтмена в котором на съемочной площадке появлялся Кристиан Бейл был продан частному коллекционеру за 250 тысяч долларов. Значительно дороже обошлось другому поклоннику супергероя транспортное средство стража Готэма - Бэтпод, ушедший с молотка за 406 тысяч долларов.





Напомним, что выставленная на аукцион модель использовалась в съемках нескольких эпизодов фильма "Темный рыцарь" и является полностью функциональной. Однако для поездок на ней потребуется не только небольшой ремонт, но и долгие тренировки, так как Бэтпод довольно сложен в управлении.





Отметим также, что финальная стоимость Бэтпода значительно превысила стартовую. Организаторы аукциона рассчитывали продать ценный реквизит за 80-100 тысяч долларов.



