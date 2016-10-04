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4 октября 16, 10:52
Костюм Бэтмена продан за четверть миллиона долларов
Костюм Бэтмена
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Завершился аукцион, организованный британской компанией The Prop Store, на котором коллекционерам были предложены в том числе реквизит, использовавшийся для съемок трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре.
Костюм Бэтмена в котором на съемочной площадке появлялся Кристиан Бейл был продан частному коллекционеру за 250 тысяч долларов. Значительно дороже обошлось другому поклоннику супергероя транспортное средство стража Готэма - Бэтпод, ушедший с молотка за 406 тысяч долларов. 

Напомним, что выставленная на аукцион модель использовалась в съемках нескольких эпизодов фильма "Темный рыцарь" и является полностью функциональной. Однако для поездок на ней потребуется не только небольшой ремонт, но и долгие тренировки, так как Бэтпод довольно сложен в управлении.

Отметим также, что финальная стоимость Бэтпода значительно превысила стартовую. Организаторы аукциона рассчитывали продать ценный реквизит за 80-100 тысяч долларов.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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