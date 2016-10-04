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4 октября 16, 11:01
Джордж Мартин вновь отложил выход книги
Джордж Мартин
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Джордж Мартин вновь расстроил своих читателей.
Писатель не может найти время, чтобы закончить долгожданную книгу «Ветры зимы» из цикла «Песнь льда и пламени», по которому снимают очень популярный сериал НВО «Игра престолов». 

Предыдущая книга «Танцы с драконами» была опубликована в 2011 году, а новую читатели уже заждались. Несколько недель назад на французском интернет-аукционе были определены сроки выпуска новой книги как апрель 2017, но представитель Мартина назвал их ошибочными, потому что книга ещё не готова и говорить о каких-то сроках вообще невозможно. 

Инсайдеры утверждают, что Джордж так занят телепроектом, что ему просто не хватает времени сесть сосредоточиться на написании книги, а публиковать что-нибудь он не хочет. Скорее всего, не увидим мы книгу и в 2017 году.  Ещё в августе Мартин рассказал читателям, что находится в творческом процессе и попросил не подгонять его. Помимо написания книги и патроната над сценаристами «Игры престолов», Джордж занимается адаптацией комикса «Джокеры» («Wild Cards») для телевидения.

Источник: http://www.starslife.ru/
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