Джордж Мартин вновь отложил выход книги

Писатель не может найти время, чтобы закончить долгожданную книгу «Ветры зимы» из цикла «Песнь льда и пламени», по которому снимают очень популярный сериал НВО «Игра престолов».





Предыдущая книга «Танцы с драконами» была опубликована в 2011 году, а новую читатели уже заждались. Несколько недель назад на французском интернет-аукционе были определены сроки выпуска новой книги как апрель 2017, но представитель Мартина назвал их ошибочными, потому что книга ещё не готова и говорить о каких-то сроках вообще невозможно.





Инсайдеры утверждают, что Джордж так занят телепроектом, что ему просто не хватает времени сесть сосредоточиться на написании книги, а публиковать что-нибудь он не хочет. Скорее всего, не увидим мы книгу и в 2017 году. Ещё в августе Мартин рассказал читателям, что находится в творческом процессе и попросил не подгонять его. Помимо написания книги и патроната над сценаристами «Игры престолов», Джордж занимается адаптацией комикса «Джокеры» («Wild Cards») для телевидения.



