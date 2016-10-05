Самые кровавые фильмы в истории кино

Лидером списка самых кровавых фильмов в истории стала фантастическая картина Стражи Галактики.

В вышедших на экраны в 2014 году Стражах Галактики исследователи насчитали 83 871 убийство.





На втором месте фильм этого же года Дракула с 5 687 убийствами. В первой десятке также ленты Властелин колец: Возвращение короля 2003 года (четвертое место и 2 798 убийств), Матрица: Революция 2003 года (седьмое место и 1 647 убийств) и Храброе сердце 1995 года (девятое место и 1 297 убийств).





Всего в списке 653 картины. Наименее кровавыми фильмами оказались блокбастер 2016 года Дэдпул (51 убийство), Безумный Макс 2: Воин дальних дорог 1981 года (50 убийств) и японская лента 1954 года Самурай: Путь воина (50 убийств).





Напомним, что самым ожидаемым фильмом осени является Фантастические твари и где они обитают, спин-оффом "поттерианы".





Стражи Галактики сняты по одноименной серии комиксов Marvel. У фильма даже нет рейтинга R (дети до 17 лет только в сопровождении родителей), который присваивается лентам со сценами насилия. При этом Дэдпул был запрещен в Китае из-за обилия жестоких сцен.



