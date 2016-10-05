Дарт Вейдер попрощался с зарубежными поклонниками

Соответствующее объявление было опубликовано на официальной странице актера в социальной сети Twitter.





"С большой грустью я вынужден объявить, что более не смогу принимать участие в зарубежных фанатских мероприятиях. За все эти годы я повстречал так много замечательных поклонников по всему миру. Я искренне благодарю каждого из них за поддержку и возможность увидеться со всеми вами. Да пребудет с вами Сила", - говорится в анонсе.





Проуз не уточнил причины своего решения, но, вероятнее всего, здоровье 81-летнего британского актера уже не позволяет ему совершать дальние путешествия. Напомним, что в трех первых эпизодах "Звездных войн" Дэвид Проуз появлялся в кадре в костюме Дарта Вейдера, однако говорил персонаж голосом актера Джеймса Эрла Джонса.





Предводитель Ситхов вновь появится на больших экранах в картине "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории". Под маской Вейдера будет скрываться актер Спенсер Уайлдинг, сыгравший ране эпизодическую роль в картине "Стражи Галактики".





Премьера первого спин-оффа "Звездных войн" состоится в декабре 2016 года.



