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5 октября 16, 10:17
Хлоя Морец снимется в римейке фильма ужасов "Суспирия"
Хлоя Морец
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Хлоя Грейс Морец присоединилась к актерскому составу фильма ужасов "Суспирия", который станет римейком одноименной ленты, которую выпустил в 1977 году режиссер Дарио Ардженто.
В оригинальной картине юная героиня отправляется в престижную европейскую балетную школу и обнаруживает, что она является лишь прикрытием для настоящего шабаша ведьм, совершающих ритуальные убийства. В новой версии, съемками которой займутся студии Frenesy Film Company и Mythology Entertainment также сыграют Тильда Свинтон и Дакота Джонсон.

Постановщиком фильма назначен итальянец Лука Гуаданьино, для которого, по его собственному признанию, съемки "Суспирии" - проект мечты. В активе режиссера драма "Большой всплеск", в которой также были задействованы Сиунтон и Джонсон.

Отметим, что у Хлои Грейс Морец большой опыт съемок в римейках популярных в прошлом фильмов ужасов. В частности, она участвовала в современной экранизации произведения Стивена Кинга "Кэрри", которая в России выходила в прокат под названием "Телекинез", а также в картине "Впусти меня. Сага".

Съемочный и возможный прокатный графики римейка "Суспирии" на момент написания данной заметки не уточнялись.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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