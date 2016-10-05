Хлоя Морец снимется в римейке фильма ужасов "Суспирия"

В оригинальной картине юная героиня отправляется в престижную европейскую балетную школу и обнаруживает, что она является лишь прикрытием для настоящего шабаша ведьм, совершающих ритуальные убийства. В новой версии, съемками которой займутся студии Frenesy Film Company и Mythology Entertainment также сыграют Тильда Свинтон и Дакота Джонсон.





Постановщиком фильма назначен итальянец Лука Гуаданьино, для которого, по его собственному признанию, съемки "Суспирии" - проект мечты. В активе режиссера драма "Большой всплеск", в которой также были задействованы Сиунтон и Джонсон.





Отметим, что у Хлои Грейс Морец большой опыт съемок в римейках популярных в прошлом фильмов ужасов. В частности, она участвовала в современной экранизации произведения Стивена Кинга "Кэрри", которая в России выходила в прокат под названием "Телекинез", а также в картине "Впусти меня. Сага".





Съемочный и возможный прокатный графики римейка "Суспирии" на момент написания данной заметки не уточнялись.



