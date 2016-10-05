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5 октября 16, 10:19
Объявлена дата премьеры фильма "Мулан"
Мулан
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Компания Walt Disney анонсировала дату премьеры фильма "Мулан", который будет основан на популярной китайской легенде и одноименном анимационном проекте.
Картина будет представлена зрителям 2 ноября 2018 года.

Фильм будет основан на сценарии, который подготовят Рик Джаффа и Аманда Сильвер, работавшие ранее над сценарием фантастического фильма "Мир Юрского периода". Режиссер и исполнители главных ролей на момент написания данной заметки не назывались.

Напомним, что ранее поклонники оригинального мультфильма зарегистрировали петицию, в которой потребовали, чтобы ключевую роль сыграла азиатская актриса. В качестве примеров мискастинга в воззвании приводились такие картины, как "Повелитель стихий" и "Призрак в доспехах", в которых снимались преимущественно белые артисты.

Единственным очевидным конкурентом фильма "Мулан" в этот прокатный период будет анимационный проект "Гринч - похититель Рождества", который был заявлен ранее на 9 ноября 2018 года.

Мультфильм "Мулан" был выпущен в 1998 году. Сюжет его строился вокруг юной героини, которая решила представиться мужчиной, чтобы занять место погибшего отца в войске. Кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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