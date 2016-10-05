График премьер сериалов. Первая половина октября 2016

Воскресенье, 2 октября





"Эш против Зловещих мертвецов" (Starz) – второй сезон хоррор-комедии начинается с того, что Эш наслаждается жизнью в Джэксонвилле, Флорида – напивается и флиртует с цыпочками. Он уверен, что все позади, но, естественно, ошибается. Брюс Кэмпбелл обмолвился, что во втором сезоне основные трудности возьмет на себя его кореш Пабло (Рэй Сантьяго), а вся компания устремится на север – на родину Эша, в Элк Гроув.





"Блант говорит" (Starz) – Уолтер Блант (Патрик Стюарт) и его команда нежатся на вершине рейтингов, как вдруг Блант натыкается на свою старую любовь. Опыт подсказывает, что до добра такие встречи не доводят.





"Бесстыдники" (Showtime) – в седьмом сезоне Фрэнк (Уильям Х. Мэйси), очнувшись после комы, объявляет семье войну, узнав, что его бросили в реку пьяным. Но Фиона (Эмми Россум) слишком занята собственной жизнью, чтобы обращать внимание на Фрэнка. Она оправилась от горя, и теперь ничто, включая семью, не встанет у нее на пути для достижения поставленной цели – карьерного роста.





"Государственный секретарь" (CBS) – третий сезон политической драмы.





"Мир дикого запада" (HBO) – обещанного, как говорится, три года ждут. Собственно, с того момента, как HBO решил снять пилот, прошло даже чуть больше, ну да ладно. Исполнитель ведущей роли создателя и владельца парка развлечений для взрослых доктора Роберта Форда Энтони Хопкинс признался, что продюсеры описывали его персонажа как нечто среднее между Уолтом Диснеем и доктором Франкенштейном. "Он хочет создать антиутопию или утопию, но начинает понимать, что потерял ее след", - говорит Хопкинс. Один из критиков, уже посмотревший пилот, сказал, что "Мир дикого запада" больше похож на GTA, чем на "Игру престолов". Еще пара дней и мы сами сможем порассуждать по этому поводу.





"Элементарно" (CBS) – пятый сезон драмы.





Понедельник, 3 октября





"Скорпион" (CBS) – третий сезон драмы.





"Вне времени" (NBC) – когда преступник-интеллектуал Гарсия Флинн (Горан Вишнич) крадет экспериментальную машину для путешествий во времени, команда, в состав которой входит профессор истории Люси Престон (Эбигейл Спенсер), ее телохранитель сержант Уайатт Логан (Мэтт Лантер) и инженер Руфус Карлин (Малкольм Баррет), отправляются назад во времени, используя прототип машины, чтобы поймать вора. Однако они быстро осознают, что Гарсия и его сообщники задумали переписать американскую историю, и каждый из троицы задействован в его планах. Кстати, буквально на днях на создателей драмы и канал NBC подала в суд испанская компания Onza Entertaimen, утверждающая, что сюжет "Вне времени" слизан со снятого ею сериала "El ministerio del tiempo".





"Ложное обвинение" (ABC) – премьера драмы, в которой главную роль играет "уволенная в запас" из "Агента Картер" Хейли Этвелл. Хейс Моррисон (Этвелл) умная, но ни на что не годная дочь бывшего президента, получает анонимки. Под давлением ей приходится возглавить недавно созданный отдел, который занимается тем, что пересматривает дела осужденных, если случаи выглядят подозрительно.





Вторник, 4 октября





"Проект Минди" (Hulu) – пятый сезон комедии.





"Флэш" (CW) – в третьем сезоне комикса с регулярной ролью появится "слизеринец" Том Фелтон, который сыграет персонажа по имени Джулиан Дорн. Дорн подозревает, что Барри (Грант Гастин) не тот, кем кажется, но и сам еще та темная лошадка. А еще в новом сезоне предстоит встреча с двумя злодеями – Доктором Алхимия и спидстером Савитаром.





"Завтра не наступит" (CW) – премьера романтической комедийной драмы, в которой Иви (Тори Андерсон) волею судеб связалась с не обремененным заботами Ксавье (Джошуа Зассе), вдохновившем ее на составление "апокалиста" - списка вещей, которые ей надо успеть сделать до конца света. Ксавье уверен, что до этого знаменательного события осталось 8 месяцев и 12 дней.





Среда, 5 октября





"Стрела" (CW) - в пятом сезоне комикса Джош Сегарра появится в образе нового окружного прокурора Стар Сити Эдриана Чейза или Линчевателя, а Чад Коулмэн сыграет злодея Тобайаса Черча. Практически с уверенностью можно сказать, что Зеленой Стреле (Стивен Амелл) предстоит схватка с персонажем, которого сыграет рестлер Коди Роудс, известный как Стардаст. Также стоит ждать дебюта еще одного супергероя в исполнении Уила Трэвэла – Живой Мишени. Ах, да, самое главное – Дэвид Мюнье в пятом сезоне "Стрелы" превратится в русского криминального босса Измаила Грегора или Пахана. Вау!





"Радиоволна" (CW) – с тревогой в сердце поклонники фильма 2000 года ждут его телевизионный римейк, в котором дочь и отца Салливанов играют Пейтон Лист и Райли Смит соответственно. Когда однажды вечером Рэйми (Лист), детектив нью-йоркской полиции, понимает, что может связаться со своим покойным отцом по его старой любительской рации, ее жизнь навсегда изменяется.





Пятница, 7 октября





"Ранчо" (Netflix) – второй десяток эпизодов комедии с Эштоном Катчером и Дэнни Мастерсоном.





Воскресенье, 9 октября





"Развод" (HBO) – кто за десять лет успел соскучиться по Керри Брэдшоу, должен обратить внимание на новую комедию, с которой Сара Джессика Паркер возвращается на HBO. Ее новая героиня, Фрэнсис, хочет начать все с чистого листа после развода с мужем (Томас Хейден Черч), но развод совсем не то, чем кажется на первый взгляд.





"Белая ворона" (HBO) – премьера комедии, созданной Исой Рэй, в которой она же играет главную роль. О сериале говорится, что он покажет "чего хотят черные женщины" не тривиальным и не клишированным способом.





Понедельник, 10 октября





"Супергерл" (CW) – во втором сезоне комикса у Супергерл (Мелисса Беноист) забот полон рот. Во-первых, ей нанесет визит ее кузен Супермен (Тайлер Хэклин), во-вторых, она споет дуэтом в кроссовере с Флэшем (Грант Гастин), а в-третьих, объединится с Зеленой Стрелой, Флэшем и Легендами в общем кроссовере, чтобы противостоять злым инопланетянам, Доминаторам.





"Две разорившиеся девочки" (CBS) – шестой сезон комедии.





Вторник, 11 октября





"Бывает и хуже" (ABC) – восьмой сезон комедии.





"Американская домохозяйка" (ABC) – премьера комедии, главная героиня которой, сильная духом Кэти (Кэти Миксон), растит своих "неидеальных" детей в богатом пригороде, населенном "идеальными" женами и их "идеальными" отпрысками.





"Трудности ассимиляции" (ABC) – третий сезон комедии.





"Чикаго в огне" (NBC) – пятый сезон драмы.





"Канал Зеро" (Syfy) – премьера первого сезона антологии ужасов Ника Антоска, который называется "Candle Cove" ("Бухта Кэндл"). За основу сезона взят одноименный рассказ Криса Страуба, о кукольном сериале, выходившем в конце 80-х и ориентированном в основном на детскую аудиторию. Вокруг сериала и смотревших его детей, сложилась какая-то нездоровая ситуация. В "Channel Zero: Candle Cove" детский психолог (Пол Шнайдер) возвращается в свой родной городок, чтобы расследовать таинственное исчезновение своего брата-близнеца и нескольких других детей в 80-х и понять, есть ли связь между их исчезновением и странным местным телевизионным шоу, транслировавшимся в то же время. Все шесть эпизодов снял Крэйг Уилльям Макнейлл.





Четверг, 13 октября





"Легенды завтрашнего дня" (CW) – второй сезон комикса, в котором будут представлены члены Общества Справедливости Америки: Обсидиан (Дэн Пэйн), Командующий Стил (Мэттью МакКоулл), Виксен (Мэйси Ричардсон-Селлерс), Старгерл (Сара Грэй), доктор Мид-Найт (Квеси Амеяу) и Часовщик (Патрик Адамс). Во втором сезоне в состав Легенд входят Мик Рори (Доминик Пурселл), Джефферсон Джексон (Франц Драмех), профессор Штайн (Виктор Гарбер), Рэй Палмер (Брэндон Рут), Рип Хантер (Артур Дарвилл), Сара Лэнс (Кейти Лотц), Гражданин Сталь (Ник Зано) и Виксен. Но "зло" не дремлет, и в противовес "хорошим парням" Малкольм Мерлин (Джон Барроумен), Дэмиен Дарк (Нил МакДонаф), Реверсивный Флэш (Мэтт Летчер) и Капитан Холод (Вентворт Миллер) формируют Легион Смерти.





"Сверхъестественное" (CW) – двенадцатый сезон, а с ним и Рик Спрингфилд в образе Люцифера.





"Падающая вода" (USA) – премьера психологической драмы с элементами мистики. Трем не связанным друг с другом людям снится общий сон, в котором они ищут подсказки для решения своих проблем. Со временем они понимают, что общий сон дан им с какой-то более серьезной целью, чем поиск пропавшего ребенка, подружки или лекарства.





Пятница, 14 октября





"Hates Back Off" (Netflix) – премьера комедийного сериала с Коллин Боллинджер в роли созданного ею в 2008 году персонажа, Мирады Сингз. Миранда Сингз – эксцентричная, уверенная в себе и абсолютно бесталанная "звезда", которая, несмотря на неудачи, не сомневается, что родилась, чтобы стать знаменитой – просто об этом пока никто не знает.





"Голиаф" (Amazon) – премьера юридической драмы, в которой герой Билли Боба Торнтона, талантливый адвокат Билли МакБрайд, получит второй шанс и возродится из пепла, а по ходу дела преподнесет плохим парням урок.





Продолжение следует…



