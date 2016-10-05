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5 октября 16, 10:31
Дата премьеры "Железного кулака"
Железный кулак
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Потоковый сервис Netflix объявил дату премьеры своего четвертого именного телекомикса "Железный кулак" и опубликовал первые первые кадры к шоу.
Сериал, главную роль в котором исполняет Финн Джонс ("Игра престолов"), стартует 17 марта 2017 года на всех территориях вещания Netflix. Первый сезон состоит из тринадцати эпизодов. 

Главный герой сериала, миллиардер Дэнни Рэнд (Джонс), возвращается в Нью-Йорк Сити после длительного отсутствия и пытается начать все заново и заняться наследием своей семьи. Он сражается с преступниками, превратившими его город в рассадник коррупции, с помощью кун-фу и способности аккумулировать в руках силу Железного кулака.

"Железный кулак" замыкает четверку игровых приключенческих сериалов совместного производства Marvel и Netflix, следуя за уже вышедшими шоу "Сорвиголова", "Джессика Джонс" и "Люк Кейдж". После выхода "Железного кулака" все главные герои сериалов – Сорвиголова (Чарли Кокс), Джессика Джонс (Кристен Риттер), Люк Кейдж (Майк Колтер) и Железный кулак (Финн Джонс) объединятся в мини-сериале "Защитники".

Бывший исполнительный продюсер сериала "Правосудие Декстера" Скотт Бак выступает шоураннером сериала.







Источник: http://www.kinonews.ru/
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