Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.01
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Кино
Новости кино
5 октября 16, 10:34
Николасу Холту предложена роль Николы Теслы
Николас Холт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Николас Холт ведет переговоры об участии в картине "Война токов", которая расскажет о противостоянии двух знаменитых изобретателей - Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза.
Британскому актеру предложена роль Николы Теслы.

Отметим, что две ключевых роли исполнят Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон. Ранее предполагалось, что Вестингауза сыграет Джейк Джилленхол, однако переговоры с последним не увенчались успехом. Также сменился и режиссер проекта. Какое-то время им числился российский постановщик Тимур Бекмамбетов, теперь же ему на смену пришел Альфонсо Гомез-Рейон, создатель таких фильмов, как "Город, который боялся заката" и "Я, Эрл и умирающая девушка".

Напомним, что действие картины будет происходить в конце XIX века, а в центре сюжета окажется соперничество знаменитых изобретателей, стремившихся создать первую в мире действующую и коммерчески выгодную электрическую сеть. Томас Эдисон был сторонником цепей постоянного тока, тогда как Джордж Вестингауз - отстаивал целесообразность использования переменного. Никола Тесла также придерживался этой точки зрения.

Съемочный график и возможная дата премьеры "Войны токов" пока не уточнялись.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
В Украине выходит картина Вуди Аллена с Блейк Лайвли (ВИДЕО)
Бри Ларсон утверждена на роль Капитана Марвел
Свежий кадр из грядущего блокбастера "Чудо-Женщина"
Майкл Фассбендер о страшном продолжении "Прометея"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмма Уотсон в образе Белль из фильма "Красавица и чудовище"
noimageЛюк Бессон готовит «Такси 5»
noimageБен Аффлек огласил название своего фильма про Бэтмена
noimageДата премьеры "Железного кулака"
noimageГрафик премьер сериалов. Первая половина октября 2016
Лента новостей
Загрузка...