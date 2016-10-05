Николасу Холту предложена роль Николы Теслы

Британскому актеру предложена роль Николы Теслы.





Отметим, что две ключевых роли исполнят Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон. Ранее предполагалось, что Вестингауза сыграет Джейк Джилленхол, однако переговоры с последним не увенчались успехом. Также сменился и режиссер проекта. Какое-то время им числился российский постановщик Тимур Бекмамбетов, теперь же ему на смену пришел Альфонсо Гомез-Рейон, создатель таких фильмов, как "Город, который боялся заката" и "Я, Эрл и умирающая девушка".





Напомним, что действие картины будет происходить в конце XIX века, а в центре сюжета окажется соперничество знаменитых изобретателей, стремившихся создать первую в мире действующую и коммерчески выгодную электрическую сеть. Томас Эдисон был сторонником цепей постоянного тока, тогда как Джордж Вестингауз - отстаивал целесообразность использования переменного. Никола Тесла также придерживался этой точки зрения.





Съемочный график и возможная дата премьеры "Войны токов" пока не уточнялись.



