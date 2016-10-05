Бен Аффлек огласил название своего фильма про Бэтмена

Картина получила простой, емкий и все объясняющий заголовок — «Бэтмен» (The Batman).





Бен Аффлек получил в свое распоряжение персональный комикс после того, как боссы Warner Bros. оценили его первый выход в образе Брюса Уэйна в «Бэтмене против Супермена» и решили во что бы то ни стало приватизировать актера для нужд своей франшизы. Аффлеку доверили не только постановку спин-оффа (по слухам, первого из трех запланированных про Бэтмена), но и написание сценария, что характерно для всех — кроме «Операции "Арго"» — режиссерских проектов Бена. Драматургией он занимается на пару с Джеффом Джонсом, создателем комиксов, сценаристом (сериалы «Стрела», «Флэш» и «Робоцып») и главным человеком в киновселенной DC.





Работа над сценарием продолжается. Сюжет покрыт тайной. Известно лишь, что главным плохишом постановки Аффлек сделал суперзлодея Слэйда Уилсона по прозвищу Дезстроук. Не исключают, что его дебют во франшизе может состояться в «Лиге справедливости». Играть Дезстроука будет Джо Манганьелло, в начале десятилетия пробовавшийся на роль Супермена в «Человеке из стали». В «сольнике» «Бэтмен» также примут участие Дж. К. Симмонс (новый комиссар Джим Гордон) и Джереми Айронс (Альфред Пенниворт).





По словам Аффлека, название его проекта неокончательное и может измениться, однако пока авторы решили его держаться.





Ясности с релизом «Бэтмена» нет. В графике премьер Warner Bros. проект отсутствует. В следующем году франшиза отчитается двумя премьерами — «Чудо-женщиной» (2 июня) и масштабным кроссовером со всеми фигурантами киновселенной «Лига справедливости» (17 ноября).





Бена Аффлека в ближайшее время можно будет увидеть в экшне «Расплата». Фильм стартует в американском прокате 13 октября, российская премьера — спустя три недели — 3 ноября.





В январе 2017-го на экраны выйдет новая режиссерская работа Аффлека «Закон ночи» — криминальная драма и гангстерский нуар по роману Денниса Лихейна. Картину ждали в конце этого года, чтобы успеть заявить ее на «Оскар», но родная Warner Bros. распорядилась иначе и поставила премьеру на 13 января. По слухам, еще есть шансы, что руководство студии передумает и все-таки организует фильму ограниченный прокат в конце года.



