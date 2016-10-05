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5 октября 16, 10:44
Люк Бессон готовит «Такси 5»
Такси
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Люк Бессон объявил о продолжении своей продюсерской франшизы «Такси».
Пятый фильм поставит автор хита французского проката 2016 года «Паттайя» Франк Гастамбиде. Главные роли сыграют звезды «Паттайи» Гастамбиде и Малик Бентала.

Франшиза стартовала в 1998 году фильмом Жерара Пиреса, заработавшим в прокате $93 млн при 8-миллионном бюджете. Три следующих картины неизменно становились хитами и приносили кинокомпании Бессона немалую прибыль. Суммарные сборы тетралогии в мировом прокате составляют $367 млн. В 2004 году вышел американский римейк с Куин Латифой и Джимми Фэллоном, а в 2014-м на телеэкраны запустили сериал «Такси: Южный Бруклин», который не оправдал надежд и быстро испустил дух. 

Сюжет «Такси 5» не раскрывается. На сценарием ленты Гастамбиде работает с Бенталой и Ахмедом Хамиди («Эволюция»). Фильм выйдет в прокат 31 января 2018 года.



Гастамбиде и Малик Бентала

Источник: http://www.kinomania.ru/
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