Люк Бессон готовит «Такси 5»

Пятый фильм поставит автор хита французского проката 2016 года «Паттайя» Франк Гастамбиде. Главные роли сыграют звезды «Паттайи» Гастамбиде и Малик Бентала.





Франшиза стартовала в 1998 году фильмом Жерара Пиреса, заработавшим в прокате $93 млн при 8-миллионном бюджете. Три следующих картины неизменно становились хитами и приносили кинокомпании Бессона немалую прибыль. Суммарные сборы тетралогии в мировом прокате составляют $367 млн. В 2004 году вышел американский римейк с Куин Латифой и Джимми Фэллоном, а в 2014-м на телеэкраны запустили сериал «Такси: Южный Бруклин», который не оправдал надежд и быстро испустил дух.





Сюжет «Такси 5» не раскрывается. На сценарием ленты Гастамбиде работает с Бенталой и Ахмедом Хамиди («Эволюция»). Фильм выйдет в прокат 31 января 2018 года.













Гастамбиде и Малик Бентала





