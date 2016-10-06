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6 октября 16, 07:44
Хью Джекман пообещал "большой анонс" по поводу Росомахи
Хью Джекман
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В ближайшее время всех поклонников мутанта Росомахи ожидает некий "большой анонс".
Такое заявление сделал в интервью с корреспондентами издания ET Online исполнитель этой роли в серии фильмов "Люди Икс" Хью Джекман.

"Кое-что готовится в через неделю или около того. Это все, что я пока могу вам сказать", - поделился австралийский актер. Джекман также подтвердил, что съемки фильма "Росомаха 3", в котором он последний раз сыграл главную роль, завершены, и проект перешел в стадию монтажа и наложения спецэффектов.

Вполне возможно, что таким образом Джекман начал готовить поклонников к появлению его возможного преемника, который появится в том случае, если студия FOX захочет перезапустить популярную франшизу с новыми актерами.

Отметим, что содержание фильма "Росомаха 3" на момент написания данной заметки не было известно. Предполагалось, что в основе сценария окажется серия комиксов под названием "Старик Логан", в которой мир оказался во власти злодеев, а немногие оставшиеся в живых супергерои, в том числе и постаревший Логан, вынуждены скрываться.

Ключевые роли в нем также исполнили Патрик Стюарт, Элизабет Родригез, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Эрик Ла Салль и другие актеры. Фильм выйдет в прокат в марте 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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