Джона Крамера эксгумируют в восьмой "Пиле"

Об этом свидетельствуют фотографии со съемочной площадки картины "Пила 8: Наследие", опубликованные изданием Bloddy Disgusting. На снимках запечатлена разрытая могила Джона Крамера (Тобин Белл), более известного под прозвищем Пила, и извлеченный из нее гроб с его телом.





Означает ли это,что зрители станут свидетелями вандализма неких поклонников Пилы, или же главный герой собирается восстать из мертвых, на момент написания данной заметки не уточнялось. Напомним, что Крамер скончался в третьем фильме, но затем несколько раз появлялся в продолжениях в различных воспоминаниях.





За сценарий восьмой серии отвечал Джош Столберг, а за постановку - братья Майкл Спириг и Питер Спириг, создатели фантастического триллера "Патруль времени". Точная дата выхода картины в прокат не уточнялась, ожидается, что она может быть представлена зрителям в конце октября 2017 года.





Седьмой фильм из серии "Пила" был выпущен в 2010 году и стал первой стереоскопической частью франшизы. Его мировые кассовые сборы превысили 136 миллионов долларов при весьма скромном производственном бюджете - 14 миллионов долларов.



