Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Кино
Новости кино
6 октября 16, 07:53
Джона Крамера эксгумируют в восьмой "Пиле"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Конструктора смертельных ловушек из серии фильмов "Пила" эксгумируют в восьмой части.
Об этом свидетельствуют фотографии со съемочной площадки картины "Пила 8: Наследие", опубликованные изданием Bloddy Disgusting. На снимках запечатлена разрытая могила Джона Крамера (Тобин Белл), более известного под прозвищем Пила, и извлеченный из нее гроб с его телом.

Означает ли это,что зрители станут свидетелями вандализма неких поклонников Пилы, или же главный герой собирается восстать из мертвых, на момент написания данной заметки не уточнялось. Напомним, что Крамер скончался в третьем фильме, но затем несколько раз появлялся в продолжениях в различных воспоминаниях.

За сценарий восьмой серии отвечал Джош Столберг, а за постановку - братья Майкл Спириг и Питер Спириг, создатели фантастического триллера "Патруль времени". Точная дата выхода картины в прокат не уточнялась, ожидается, что она может быть представлена зрителям в конце октября 2017 года.

Седьмой фильм из серии "Пила" был выпущен в 2010 году и стал первой стереоскопической частью франшизы. Его мировые кассовые сборы превысили 136 миллионов долларов при весьма скромном производственном бюджете - 14 миллионов долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Вторая экранизация «Сердец в Атлантиде» Стивена Кинга
Брэд Питт пропустит премьеру своего кинопроекта
Трейлер документального фильма Леонардо Ди Каприо
Украинский актер Вертинский о запрете российских фильмов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джуд Лоу сыграет с Руни Марой в «Голосе света»
noimageРейчел МакАдамс и Рейчел Вайс сыграют возлюбленных
noimage"Американская история ужасов" продлена на седьмой сезон
noimageДжастин Лин снимет сериал о современных Робинах Гудах
noimageХью Джекман пообещал "большой анонс" по поводу Росомахи
Лента новостей
Загрузка...