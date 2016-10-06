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6 октября 16, 07:56
"Американская история ужасов" продлена на седьмой сезон
Американская история ужасов
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Канал FX продлил популярную антологию Райана Мерфи и Брэда Фалчука "Американская история ужасов" на седьмой сезон, который выйдет в 2017 году.
"Райан, Брэд и их команда превосходных писателей проделали потрясающую работу для того, чтобы "Американская история ужасов" продолжала оставаться напряженным, шокирующим и увлекательным проектом, и мы рады пролить ее на седьмой сезон, - говорится в официальном заявлении FX. – Успех, сопутствующий сериалу все шесть сезонов, доказывает повышенный интерес фанатов к проекту".

На данный момент в эфир вышло три эпизода шестого сезона, который называется "Роанок". Премьера сезона за три дня привлекла внимание 11 миллионов зрителей, из которых 5,6 миллиона принадлежат ключевой аудитории взрослых от 18 до 49 лет. На момент написания заметки премьера шестого сезона занимает третье место по популярности среди других эпизодов антологии и пятое место в демо-рейтинге.

Рейтингам премьеры, безусловно, поспособствовала тайна, которая окутывала производство шестого сезона с самого начала и до конца. В отличие от предыдущих сезонов, тема шестого тщательно скрывалась, а создатели шоу, заручившись поддержкой FX, выпустили 24 тизера, из которых только один соответствовал теме – исчезновению колонии на острове Роанок в середине 16-го века.

О предстоящем седьмом сезоне известно только, что он выйдет в 2017 году.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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