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6 октября 16, 07:58
Рейчел МакАдамс и Рейчел Вайс сыграют возлюбленных
Рейчел МакАдамс
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Рейчел МакАдамс присоединилась к своей тезке Рейчел Вайс на первом плане драмы про запретную любовь «Неповиновение».
В основу сюжета картины положен одноименный роман Наоми Олдерман. 

Героиня Вайс возвращается из Лондона в родной городок, где не была много лет. Поводом для визита в родительский дом становится смерть ее отца-раввина. Здесь она встречает свою лучшую подругу — жену своего кузена, с которой у них когда-то были робкие романтические отношения, снова проскакивает искра — и между женщинами вспыхивает настоящее большое чувство. 

Картину поставит чилиец Себастьян Лелио («Глория»). Сценарий Лелио написал совместно с автором «Иды» Ребеккой Ленкевич. Съемки пройдут в начале следующего года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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