Рейчел МакАдамс и Рейчел Вайс сыграют возлюбленных

В основу сюжета картины положен одноименный роман Наоми Олдерман.





Героиня Вайс возвращается из Лондона в родной городок, где не была много лет. Поводом для визита в родительский дом становится смерть ее отца-раввина. Здесь она встречает свою лучшую подругу — жену своего кузена, с которой у них когда-то были робкие романтические отношения, снова проскакивает искра — и между женщинами вспыхивает настоящее большое чувство.





Картину поставит чилиец Себастьян Лелио («Глория»). Сценарий Лелио написал совместно с автором «Иды» Ребеккой Ленкевич. Съемки пройдут в начале следующего года.



