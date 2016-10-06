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6 октября 16, 08:07
Джуд Лоу сыграет с Руни Марой в «Голосе света»
Джуд Лоу
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Джуду Лоу предстоит сыграть роль в новом фильме молодого таланта Брэйди Корбета «Голос света».
Центральный образ музыкальной драмы воплотит на экране Руни Мара. 

Мара согласилась на роль певицы Селесты, которая прокладывает путь на вершину музыкального Олимпа. Одиссея героини растянулась на пятнадцать долгих лет — с самого начала XXI века и до наших дней. На ее глазах происходит эволюция поп-культурного пространства, а сама героиня переживает трагические события и «воскресает» из пепла аки птица Феникс. 

Джуд Лоу исполнит роль менеджера Селесты. Певица Сия пишет специально для фильма новые песни. «Голос света» будет снят на 65-миллиметровую пленку. Съемки стартуют в феврале 2017 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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