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6 октября 16, 09:02
Бенедикт Камбербэтч намекнул на закрытие сериала «Шерлок»
Бенедикт Камбербэтч
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Поклонники детективного сериала «Шерлок» заслужили звание самых терпеливых.
Как известно, вместо положенных нескольких месяцев перерыва между сезонами сериала, фанатам экранизации книг Артура Конан Дойля приходится ждать более года. В скором времени (относительно) мы снова увидит Шерлока Холмса и Джона Ватсона в действии. Четвертый сезон уже отснят и находится на завершающем этапе монтажа.

До сих пор создатели этой детективной телеистории были крайне уклончивыми, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли пятый сезон? Исполнитель же главной роли – Бенедикт Камбербэтч – оказался более откровенным и прямолинейным.

Четвертый сезон, по словам актера, имеет все шансы стать последним: «Может, это станет концом эпохи. По крайней мере, это так ощущается. Все идет к тому, что дальше продолжать будет невозможно. Но мы никогда не говорим „никогда“, когда дело касается этого шоу», — заявил актер в интервью журналу GQ. 

Он подчеркнул, что развязка близка и будущее сериала пока туманно. 

Напомним, премьера четвертого сезона «Шерлока» должна состояться в январе 2017 года. Ранее были объявлены названия первых эпизодов.

Источник: http://www.starslife.ru/
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