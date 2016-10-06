Бенедикт Камбербэтч намекнул на закрытие сериала «Шерлок»

Как известно, вместо положенных нескольких месяцев перерыва между сезонами сериала, фанатам экранизации книг Артура Конан Дойля приходится ждать более года. В скором времени (относительно) мы снова увидит Шерлока Холмса и Джона Ватсона в действии. Четвертый сезон уже отснят и находится на завершающем этапе монтажа.





До сих пор создатели этой детективной телеистории были крайне уклончивыми, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли пятый сезон? Исполнитель же главной роли – Бенедикт Камбербэтч – оказался более откровенным и прямолинейным.





Четвертый сезон, по словам актера, имеет все шансы стать последним: «Может, это станет концом эпохи. По крайней мере, это так ощущается. Все идет к тому, что дальше продолжать будет невозможно. Но мы никогда не говорим „никогда“, когда дело касается этого шоу», — заявил актер в интервью журналу GQ.





Он подчеркнул, что развязка близка и будущее сериала пока туманно.





Напомним, премьера четвертого сезона «Шерлока» должна состояться в январе 2017 года. Ранее были объявлены названия первых эпизодов.



