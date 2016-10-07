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7 октября 16, 12:17
"24 часа: Наследие" обзавелся двумя ключевыми персонажами
24 часа: Наследие
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Канал Fox добавил двух ключевых персонажей в свой предстоящий сериал "24 часа: Наследие", которых сыграют Вероника Картрайт ("Чужой") и Лейт Накли ("Посетитель").
Картрайт получила регулярную роль и сыграет Маргарет Донован, мать сенатора Джона Донована (Джимми Смитс). Богатая, имеющая обширные связи, Маргарет Донован удачлива в бизнесе и политике и проиграла всего несколько сражений в жизни.

Накли с повторяющейся ролью сыграет одного из "плохих парней". Его персонаж, Кусума, закаленный в сражениях джихадист и боец.

Оба актера присоединятся к звезде сериала Кори Хоукинсу, Миранде Отто и Тедди Сирсу. Напомним, что на выставке San Diego Comic-Con, проходившей в июле текущего года, исполнительный продюсер сериала Мэнни Кото подчеркнул, что новый проект не является перезапуском оригинального шоу, а существует с ним в одной вселенной. Состоится ли встреча героев Хоукинса и Кифера Сазерленда, являющегося исполнительным продюсером "Наследия", пока неизвестно.

Картрайт недавно снялась в сериале ABC "Воскрешение" и детективе Amazon "Босх". Накли в свою очередь занят с повторяющимися ролями в сериалах "Черный список", "Слепое пятно" и "Государственный секретарь".

Премьера сериала "24 часа: Наследие" состоится на канале Fox 5 февраля 2017 года после Суперкубка.

Источник: http://www.kinonews.ru/


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