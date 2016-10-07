"24 часа: Наследие" обзавелся двумя ключевыми персонажами

Картрайт получила регулярную роль и сыграет Маргарет Донован, мать сенатора Джона Донована (Джимми Смитс). Богатая, имеющая обширные связи, Маргарет Донован удачлива в бизнесе и политике и проиграла всего несколько сражений в жизни.





Накли с повторяющейся ролью сыграет одного из "плохих парней". Его персонаж, Кусума, закаленный в сражениях джихадист и боец.





Оба актера присоединятся к звезде сериала Кори Хоукинсу, Миранде Отто и Тедди Сирсу. Напомним, что на выставке San Diego Comic-Con, проходившей в июле текущего года, исполнительный продюсер сериала Мэнни Кото подчеркнул, что новый проект не является перезапуском оригинального шоу, а существует с ним в одной вселенной. Состоится ли встреча героев Хоукинса и Кифера Сазерленда, являющегося исполнительным продюсером "Наследия", пока неизвестно.





Картрайт недавно снялась в сериале ABC "Воскрешение" и детективе Amazon "Босх". Накли в свою очередь занят с повторяющимися ролями в сериалах "Черный список", "Слепое пятно" и "Государственный секретарь".





Премьера сериала "24 часа: Наследие" состоится на канале Fox 5 февраля 2017 года после Суперкубка.











