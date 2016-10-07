Объявлено название сиквела "Бегущего по лезвию"

Как сообщается в официальном пресс-релизе, картина будет представлена зрителям под заглавием "Бегущий по лезвию 2049".





Появление годичной отметки в названии проекта пока не комментируется. О сюжете известно лишь, что основное действие будет происходить через несколько десятилетий после событий оригинала. В картине снимались Маккензи Дэвис, Робин Райт, Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Карла Юри и другие актеры. Постановщик Дени Вильнев.





Изначально Warner Bros. Pictures планировала выпустить фильм в январе 2018 года, однако затем изменила прокатный график и заявила его на 6 октября 2017 года. В этот период у сиквела нет прямых конкурентов в прокате.





Оригинальная лента "Бегущий по лезвию" была основана на романе американского писателя-фантаста Филипа К. Дика под названием "Мечтают ли андроиды об электроовцах". Сюжет фильма значительно отличался от литературного первоисточника.





Проект не был успешен в прокате, но это не помешало ему получить статус культового научно-фантастического произведения.



