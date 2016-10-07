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7 октября 16, 12:39
Известно имя главного злодея в "Карателе"
Каратель
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В актерском составе спин-оффа "Сорвиголовы", "Карателе", пополнение.
К сериалу присоединились Эбон Мосс-Бакрак и Эмбер Роуз Рева, а также стало известно имя персонажа, на роль которого в сентябре текущего года был утвержден Бен Барнс.

Итак, Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан") сыграет Билли Руссо, лучшего друга Фрэнка Касла (Джон Бернтал) со времен их службы в Частях особого назначения. Руссо руководит успешной частной военной корпорацией "Anvil" ("Наковальня").

Мосс-Бакрак ("Девчонки") исполнит роль Микро, бывшего аналитика АНБ, чьи секреты могут представлять большую ценность для Фрэнка Касла и тех, кто его окружает.
Реве ("Борджиа") досталась роль Дины Мадани, опытного агента Национальной безопасности, которая раздосадована Карателем.

Фанатам, без сомнения, знакомы имена Билли Руссо и Микро, поскольку оба являются ключевыми персонажами комиксов Marvel. Билли Руссо – настоящее имя злодея Джигсо и заклятого врага Карателя, которому Микро поставлял оружие в течение многих лет.

"Я в восторге от актеров, которыми мы окружаем нашего Фрэнка Касла, - сказал в заявлении шоураннер и исполнительный продюсер сериала Стив Лайтфут. – Я с нетерпением жду того момента, когда Бен, Эбон и Эмбер вдохнут жизнь в своих персонажей".

Премьера "Карателя" состоится в 2017 году.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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