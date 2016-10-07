Бен Аффлек признал отсутствие четких планов создания фильма

Такое признание сделал в интервью E! News потенциальный режиссер картины и исполнитель главной роли Бен Аффлек.





"Пока нет никакого фильма о Бэтмене, мы пока лишь пытаемся понять - что и к чему, разобраться со сценарием, прикинуть бюджет и все в том духе. И кто-то меня спросил о названии, а я в тот момент занимался другим фильмом и ответил: "Ну, у нас пока нет утвержденного названия, и мы просто зовем его фильм о Бэтмене или "Бэтмен". Я так сказал, а это было интерпретировано, как будто Аффлек объявил название картины", - прокомментировал он.





Таким образом, фанатам киновселенной DC придется запастись терпением в ожидании хоть какой-то определенности с проектом, посвященном Темному рыцарю Готэма.





Напомним, что фильм был анонсирован весной 2015 года, тогда же было объявлено, что Бен Аффлек займет режиссерский пост. Летом 2015 года эта информация была подтверждена на фестивале Comic-con в Сан-Диего, затем последовало еще одно подтверждение летом 2016 года, но без уточнения деталей и возможного прокатного графика.





Вполне возможно, что свою роль в корректировке планов студии Warner Bros. внесло фиаско картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", разгромленной критиками и собравшей в прокате значительно меньше, чем ожидалось.



