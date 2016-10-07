Эми Адамс вернется в сказочный мир

В главной роли остается звезда первого фильма Эми Адамс. Специализирующийся на мюзиклах Адам Шэнкман («Лак для волос», «Рок на века») займет режиссерский пост.





Прошло десять лет после первого головокружительного приключения принцессы Жизель в современный Нью-Йорк. Героиня, кажется, нашла свое счастья и живет в родной сказочной стране Андалазии. Но потаенные сомнения в простом женском счастье приводят к последствиям, которые перевернут вверх дном оба мира — реальный и сказочный.





Разработка сиквела ведется с 2010 года. Тогда в режиссерское кресло пытались усадить Энн Флетчер. Снимать «Разочарованную» намерены следующим летом.





Оригинал 2007 года заработал в прокате $340 млн. Картина получила три номинации на «Оскар», причем все три в одной категории — «Лучшая песня». Выиграть статуэтку тогда не удалось: победа ушла фильму «Однажды».



