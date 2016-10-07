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7 октября 16, 13:08
Фил Лорд и Крис Миллер ищут напарниц для молодого Хана Соло
Хан Соло
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Актерский ансамбль второго спин-оффа «Звездных войн», который будет посвящен приключениям молодого Хана Соло, в скором времени получит исполнительницу главной женской роли.
В финальный тур кастингов прошли трое: Тесса Томпсон из «Крида: Наследия Рокки» и готовящегося третьего «Тора», Зои Кравиц («Дивергент», «Безумный Макс: Дорога ярости») и Наоми Скотт («Марсианин», «Могучие рейнджеры»).

Параллельно режиссеры проекта Фил Лорд и Крис Миллер («Лего. Фильм», две части «Мачо и ботан») просматривают актеров на роль молодого Лэндо Калриссиана, будущего «барона-администратора» гигантского корабля «Облачный город», сыгранного в «Империя наносит ответный удар» и «Возвращении джедая» Билли Ди Уильямсом. Там первым выбором и главным фаворитом остается Дональд Гловер, но рассматриваются и другие кандидатуры — О’Ши Джексон мл. из «Голоса улиц» и Яхья Абдул-Матин II (сериал База Лурмана «Отжиг»). 

Фильм расскажет о молодых годах Хана Соло, сыгранного Харрисоном Фордом в оригинальной трилогии и «Пробуждении Силы» Дж. Дж. Абрамса. Кажется, еще до того, как герой выбрал тяжелый хлеб контрабандиста. 

На главную роль назначен Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!», «Прекрасные создания»). 

Картина, пока безымянная, попадет на экраны 25 мая 2018 года. До нее франшиза пополнится двумя релизами — первым спин-оффом «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» (16 декабря 2016 года) и номерным восьмым эпизодом Райана Джонсона (26 мая 2017 года).

Источник: http://www.kinomania.ru/
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