«Восемь подруг Оушена» доберутся до проката в 2018 году

Фильм обогатит имеющуюся франшизу Стивена Содерберга «женским» спин-оффом с Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй в главных ролях.





Имеющийся сюжет ленты пока умещается в краткий синопсис. Героиня Сандры Буллок выступит лидером команды воровок и мошенниц, которым предстоит провернуть большое ограбление.





Помимо упомянутых выше актрис в фильме сыграют: Хелена Бонэм Картер, Рианна, Минди Калинг, Сара Полсон и Аукуафина.





Сценарий написала Оливия Милч. Стивен Содерберг, режиссер трилогии с Джорджем Клуни, пообещал активно участвовать в съемках на правах продюсера. Постановку осуществит Гэри Росс («Голодные игры»). Работа закипит в этом месяце в Нью-Йорке.





В прокат фильм выйдет 8 июня 2018 года. На эту же дату конкуренты из Paramount поставили шестой фильм своей франшизы «Трансформеры» — спин-офф про автобота Бамблби.





Трилогия про друзей Оушена, которой Содерберг посвятил большой кусок своего времени в нулевые, суммарно заработала в прокате $1,124 млрд. Новый «женский» филиал киносерии грозит вырасти в отдельную франшизу, которая, как говорят авторы, неминуемо пересечется с самим Дэнни Оушеном в исполнении Джорджа Клуни.



