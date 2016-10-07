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7 октября 16, 13:13
«Восемь подруг Оушена» доберутся до проката в 2018 году
Восемь подруг Оушена
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Студия Warner Bros. определила «Восемь подруг Оушена» в летний прокат 2018 года.
Фильм обогатит имеющуюся франшизу Стивена Содерберга «женским» спин-оффом с Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй в главных ролях. 

Имеющийся сюжет ленты пока умещается в краткий синопсис. Героиня Сандры Буллок выступит лидером команды воровок и мошенниц, которым предстоит провернуть большое ограбление. 

Помимо упомянутых выше актрис в фильме сыграют: Хелена Бонэм Картер, Рианна, Минди Калинг, Сара Полсон и Аукуафина. 

Сценарий написала Оливия Милч. Стивен Содерберг, режиссер трилогии с Джорджем Клуни, пообещал активно участвовать в съемках на правах продюсера. Постановку осуществит Гэри Росс («Голодные игры»). Работа закипит в этом месяце в Нью-Йорке. 

В прокат фильм выйдет 8 июня 2018 года. На эту же дату конкуренты из Paramount поставили шестой фильм своей франшизы «Трансформеры» — спин-офф про автобота Бамблби. 

Трилогия про друзей Оушена, которой Содерберг посвятил большой кусок своего времени в нулевые, суммарно заработала в прокате $1,124 млрд. Новый «женский» филиал киносерии грозит вырасти в отдельную франшизу, которая, как говорят авторы, неминуемо пересечется с самим Дэнни Оушеном в исполнении Джорджа Клуни.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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