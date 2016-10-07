«Пластилиновая» студия Aardman готовит новый проект

Парк работает над новым мультфильмом «Первый человек».





Ареной проекта станет доисторическая эра, где обитает бесстрашный пещерный человек Даг. Он объединяет свое племя и выставляет на матч с крепкой командой Бронзового века в самом первом в истории футбольном поединке. Протагонист будет говорить голосом Эдди Редмэйна.





За свой предыдущий полный метр «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» парк был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший мультфильм». На счету британца еще три высшие награды Американской киноакадемии за его короткометражные работы.





«Первый человек» выйдет в прокат в начале 2018 года.











