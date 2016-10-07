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7 октября 16, 13:19
«Пластилиновая» студия Aardman готовит новый проект
Первый человек
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Англичанин Ник Парк, автор «Уоллиса и Громита», «Барашка Шона» и «Побега из курятника», после десятилетнего молчания возвращается на любимую студию Aardman.
Парк работает над новым мультфильмом «Первый человек». 

Ареной проекта станет доисторическая эра, где обитает бесстрашный пещерный человек Даг. Он объединяет свое племя и выставляет на матч с крепкой командой Бронзового века в самом первом в истории футбольном поединке. Протагонист будет говорить голосом Эдди Редмэйна. 

За свой предыдущий полный метр «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» парк был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший мультфильм». На счету британца еще три высшие награды Американской киноакадемии за его короткометражные работы. 

«Первый человек» выйдет в прокат в начале 2018 года.




Источник: http://www.kinomania.ru/
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