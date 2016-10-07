Расширенная версия «Отряда самоубийц» выйдет в ноябре

В следующем месяце выйдет расширенная версия «Отряда самоубийц» с 13 минутами материала, не вошедшего в кинотеатральный релиз. В подтверждение студия выпустила тизер, анонсирующий новую версию.





Сыгравший Джокера Джаред Лето недавно признался, что его персонаж пострадал при финальном монтаже сильнее остальных: в картину попали далеко не все сцены с его участием. По слухам, руководство Warner Bros., отсмотрев то, что наснимал Дэвид Эйр, адепт сурового, сермяжного киноязыка, решило перекроить фильм силами компании, нарезавшей первый и самый успешный трейлер «Отряда самоубийц». Тест-просмотры не выявили явного зрительского фаворита, потому в кинотеатры ушла гибридная версия, в которой эйровский материал перемешан с видением трейлермейкеров.





Сам Эйр несколько раз менял показания относительно режиссерского монтажа. Сперва он заявил, что то, что увидели зрители в кинотеатрах, и есть финальная версия и никаких других ждать не стоит. Но позже, в интервью Empire, режиссер рассказал, что длительное пребывание в монтажной комнате привело к тому, что существует шесть или семь версий фильма. Фильм, который обкатывали на тест-просмотрах, по словам Эйра, оставлял зрителю много вопросов и местами откровенно сбивал с толку, потому было принято компромиссное решение подробно представить каждого героя, рассказав их предысторию.





Несмотря на негативную критику, «Отряд самоубийц» закончил первый уикенд с рекордной кассой для августовских релизов американского и мирового бокс-офиса — $133,68 млн и $266,68 млн соответственно. Итоговые сборы картины составили $739,38 млн — восьмой результат мирового проката в 2016 году.





Расширенная версия «Отряда самоубийц» будет доступна с 15 ноября на стриминговых сервисах. На 13 декабря запланирован релиз на Blu-ray.



