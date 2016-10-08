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8 октября 16, 00:54
Умерла Людмила Иванова — Шурочка из "Служебного романа"
Людмила Иванова
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Умерла Людмила Иванова, которая сыграла роль Шурочки в легендарном фильме Служебный роман российского режиссера Эльдара Рязанова.
7 октября Людмила Иванова умерла на 84 году жизни, передает ТАСС.

Сердце актрисы остановилось в 13-й городской клинической больнице в Москве. 

“Людмила Иванова поступила к нам 29 сентября и сегодня, к сожалению, умерла в реанимации“, — сказали в справочной.

Напомним, что Людмилу Иванову госпитализировали в минувший четверг, 29 сентября.

Тогда сама актриса призналась журналистам, что у нее обострились старые болячки.

Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве. Окончила школу-студию МХАТ в 1955 году и была принята в труппу Московского передвижного драмтеатра. В 1957 году артистка перешла в театр Современник.

В послужном списке 83-летней актрисы более 80 ролей в кино, среди них также Полеты во сне и наяву, Приключения Петрова и Васечкина, Самая обаятельная и привлекательная, Зависть богов. 

Смотри видеофрагмент из фильма Служебный роман с Людмилой Ивановой:



Источник: ivona
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