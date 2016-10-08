Умерла Людмила Иванова — Шурочка из "Служебного романа"

7 октября Людмила Иванова умерла на 84 году жизни, передает ТАСС.





Сердце актрисы остановилось в 13-й городской клинической больнице в Москве.





“Людмила Иванова поступила к нам 29 сентября и сегодня, к сожалению, умерла в реанимации“, — сказали в справочной.





Напомним, что Людмилу Иванову госпитализировали в минувший четверг, 29 сентября.





Тогда сама актриса призналась журналистам, что у нее обострились старые болячки.





Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве. Окончила школу-студию МХАТ в 1955 году и была принята в труппу Московского передвижного драмтеатра. В 1957 году артистка перешла в театр Современник.





В послужном списке 83-летней актрисы более 80 ролей в кино, среди них также Полеты во сне и наяву, Приключения Петрова и Васечкина, Самая обаятельная и привлекательная, Зависть богов.





Смотри видеофрагмент из фильма Служебный роман с Людмилой Ивановой:







