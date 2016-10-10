Скончался оскароносный польский режиссер Анджей Вайда

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент не сообщается о причинах смерти знаменитости.





Справка: Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года в Сувалках (Польша) и был признанным классиком мирового кино. За полвека работы в кинематографе он снял свыше 40 художественных и телевизионных фильмов.





В войну работал чертежником, грузчиком, учеником бондаря, кладовщиком в немецких мастерских: это спасало от угона на принудительные работы в рейх.





После войны изучал живопись в Академии изобразительных искусств в Кракове. В 1950-54 годы учился в Высшей киношколе в Лодзи.





С 1954 года - постановщик фильмов.





Дебютировал картиной "Поколение", которая положила начало "польской школе кино". Широкое признание к Вайде пришло после фильма "Канал" (1956), удостоенного нескольких премий, в том числе специального приза на кинофестивале в Канне в 1957-м. Следующей лентой, закрепившей успех, стала его самая известная картина "Пепел и алмаз".





Заметный общественный резонанс вызвало творчество Вайды в конце 1970-х - начале 1980-х, когда он снял такие фильмы, как "Человек из мрамора", "Без анестезии", "Человек из железа", "Дантон".





Кроме кинематографа Вайда с конца 1950-х работал в театре.





В 1972-83 годы художественный руководитель кинообъединения "Х". В 1978-82 годы председатель Союза кинематографистов ПНР.





В 1989-91 сенатор польского Сейма.





Стоит отметить, что творчество режиссера было отмечено премиями "Оскар" (2000), "Сезар" (1982), "Феликс" (1990), а также рядом престижных международных премий в Японии, Италии, Греции; Вашингтонский и Ягеллонский университеты присвоили ему звание почетного доктора.





Также Вайда являлся членом Британской киноакадемии (с 1982 года), Европейской киноакадемии (с 1988 года), Академии изящных искусств Франции (с 1997 года).



