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Кино
Новости кино
10 октября 16, 11:11
Скончался оскароносный польский режиссер Анджей Вайда
Анджей Вайда
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В ночь на понедельник, 10 октября, на 91 году жизни скончался классик польского и мирового кино Анджей Вайда.
Стоит отметить, что по состоянию на данный момент не сообщается о причинах смерти знаменитости.

Справка: Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года в Сувалках (Польша) и был признанным классиком мирового кино. За полвека работы в кинематографе он снял свыше 40 художественных и телевизионных фильмов.

В войну работал чертежником, грузчиком, учеником бондаря, кладовщиком в немецких мастерских: это спасало от угона на принудительные работы в рейх.

После войны изучал живопись в Академии изобразительных искусств в Кракове. В 1950-54 годы учился в Высшей киношколе в Лодзи.

С 1954 года - постановщик фильмов.

Дебютировал картиной "Поколение", которая положила начало "польской школе кино". Широкое признание к Вайде пришло после фильма "Канал" (1956), удостоенного нескольких премий, в том числе специального приза на кинофестивале в Канне в 1957-м. Следующей лентой, закрепившей успех, стала его самая известная картина "Пепел и алмаз".

Заметный общественный резонанс вызвало творчество Вайды в конце 1970-х - начале 1980-х, когда он снял такие фильмы, как "Человек из мрамора", "Без анестезии", "Человек из железа", "Дантон".

Кроме кинематографа Вайда с конца 1950-х работал в театре.

В 1972-83 годы художественный руководитель кинообъединения "Х". В 1978-82 годы председатель Союза кинематографистов ПНР.

В 1989-91 сенатор польского Сейма.

Стоит отметить, что творчество режиссера было отмечено премиями "Оскар" (2000), "Сезар" (1982), "Феликс" (1990), а также рядом престижных международных премий в Японии, Италии, Греции; Вашингтонский и Ягеллонский университеты присвоили ему звание почетного доктора.

Также Вайда являлся членом Британской киноакадемии (с 1982 года), Европейской киноакадемии (с 1988 года), Академии изящных искусств Франции (с 1997 года).

Источник: http://mignews.com.ua/
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