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Кино
Новости кино
10 октября 16, 11:17
Украинский фильм о сельских шерифах поедет на "Оскар"
Украинские шерифы
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На мировую кинопремию от Украины поедет документальный фильм "Украинские шерифы" Романа Бондарчука.
Режиссер Роман Бондарчук увидел в буднях сельских шерифов сюжет для кино. Рассказал, что его заинтересовало то, что люди не сидят в ожидании помощи, а самостоятельно пытаются контролировать ситуацию.

В фильме нет никаких спецэффектов, ведь создатели сделали ставку на жуткий реализм. На съемки потратили более трех лет и еще полгода на монтаж.

Герой фильма Николай, имеющий судимость и без паспорта. Документ помогли восстановить шерифы и теперь мужчина на работе. Опорный пункт, где работают шерифы, содержит сельсовет. Работой народных правоохранителей здесь довольны.

Лента "Украинские шерифы" уже взяла премии нескольких международных кинофестивалей. Ее показали в 30-ти странах. Церемония вручения премии американской киноакадемии состоится в в феврале 2017 в Лос-Анджелесе. Сами герои фильма туда вряд ли поедут. Ибо "Оскара" не ждут, а просто выполняют свою работу.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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