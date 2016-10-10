HBO заказал семейную драму у режиссера "Игры на понижение"

Главные роли в проекте Адама МакКэя и Уилла Феррелла исполнят Брайан Кокс, Киран Калкин, Джереми Стронг, Сара Снук, Николас Браун и Мэттью МакФейден.





"Succession" рассказывает сагу о семействе Роев, вымышленной американской семье, не только невероятно богатой и влиятельной, но в той же степени неблагополучной. В драме будут исследованы вопросы доверия в семье, международный бизнес и опасности, связанные с обладанием власти в 21-м веке.





Кокс ("Люди Икс 2") возглавит проект и сыграет Логана Роя, жесткого и властного стареющего патриарха клана и главу фамильного бизнеса – международного конгломерата СМИ.





Стронг ("Мастера секса") исполнит роль Кендалла Роя, старшего сына от второго брака Логана, который в настоящий момент является президентом подразделения семейной фирмы и наиболее вероятным преемником на пост главы.





Роль младшего брата Кендалла, откровенного и веселого Романа, исполнит Калкин ("Скотт Пилигрим против всех"). Роман еще числится в совете директоров, но уже не работает в фирме.





Снук ("Черное зеркало") предстанет в образе Шив (Шиван) Рой, единственной дочери Логана и младшей сестры Кендалла и Романа. Как и Роман, Шив входит в совет директоров, но ее главная цель – политическая карьера.





Браун ("Хорошо быть тихоней") присоединится к драме как Грег, некомпетентный племянник Логана и стажер на руководящую должность в одном из тематических парков компании.





МакФейден ("Анна Каренина") сыграет Тома, амбициозного партнера и жениха Шив и руководителя высшего звена в компании.





Джесси Армстронг ("В петле") напишет сценарий и разделит обязанности исполнительного продюсера с МакКэем ("Игра на понижение"), который снимет пилот. В случае, если сериалу будет дан "зеленый свет", Армстронг выступит его шоураннером.



