Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.86
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
Кино
Новости кино
10 октября 16, 11:22
HBO заказал семейную драму у режиссера "Игры на понижение"
HBO
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
HBO заказал производство пилота семейной драмы "Succession".
Главные роли в проекте Адама МакКэя и Уилла Феррелла исполнят Брайан Кокс, Киран Калкин, Джереми Стронг, Сара Снук, Николас Браун и Мэттью МакФейден.

"Succession" рассказывает сагу о семействе Роев, вымышленной американской семье, не только невероятно богатой и влиятельной, но в той же степени неблагополучной. В драме будут исследованы вопросы доверия в семье, международный бизнес и опасности, связанные с обладанием власти в 21-м веке.

Кокс ("Люди Икс 2") возглавит проект и сыграет Логана Роя, жесткого и властного стареющего патриарха клана и главу фамильного бизнеса – международного конгломерата СМИ.

Стронг ("Мастера секса") исполнит роль Кендалла Роя, старшего сына от второго брака Логана, который в настоящий момент является президентом подразделения семейной фирмы и наиболее вероятным преемником на пост главы.

Роль младшего брата Кендалла, откровенного и веселого Романа, исполнит Калкин ("Скотт Пилигрим против всех"). Роман еще числится в совете директоров, но уже не работает в фирме.

Снук ("Черное зеркало") предстанет в образе Шив (Шиван) Рой, единственной дочери Логана и младшей сестры Кендалла и Романа. Как и Роман, Шив входит в совет директоров, но ее главная цель – политическая карьера.

Браун ("Хорошо быть тихоней") присоединится к драме как Грег, некомпетентный племянник Логана и стажер на руководящую должность в одном из тематических парков компании.

МакФейден ("Анна Каренина") сыграет Тома, амбициозного партнера и жениха Шив и руководителя высшего звена в компании.

Джесси Армстронг ("В петле") напишет сценарий и разделит обязанности исполнительного продюсера с МакКэем ("Игра на понижение"), который снимет пилот. В случае, если сериалу будет дан "зеленый свет", Армстронг выступит его шоураннером.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
HBO отменил драму "Винил"
Freeform снимет пилот драмы о русалках "The Deep"
"Варкрафт 2": Дункан Джонс готов к съемкам сиквела
Джеймс Ганн шокировал Вина Дизеля "Стражами Галактики 2"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинский фильм о сельских шерифах поедет на "Оскар"
noimageСкончался оскароносный польский режиссер Анджей Вайда
noimageУмерла Людмила Иванова — Шурочка из "Служебного романа"
noimageРасширенная версия «Отряда самоубийц» выйдет в ноябре
noimage«Пластилиновая» студия Aardman готовит новый проект
Лента новостей
Загрузка...