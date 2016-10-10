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Кино
Новости кино
10 октября 16, 11:25
Кейт Бекинсейл анонсировала перезапуск франшизы о Блэйде
Кейт Бекинсейл
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Студия Marvel готовится к перезапуску популярной франшизы, посвященной охотнику на вампиров Блэйду.
Во всяком случае, такой вывод следует из заявления актрисы Кейт Бекинсейл, которое она сделала, отвечая на вопросы посетителей фестиваля New York Comic-con. 

Один из поклонников актрисы спросил: не планируется ли кроссовер "Другого мира" и "Блэйда", на что актриса ответила буквально следующее: "Нет. У нас была такая идея, но, нет. Они (студия Marvel - примечание "Новости кино") уже заняты этим. Что-то делают с Блэйдом". Бекинсейл воздержалась от уточнения деталей.

Отметим, что последний раз знаменитый охотник на вампиров появлялся на экранах в 2004 году в фильме "Блэйд 3: Троица". В трилогии, которую снимала студия New Line, главную роль сыграл Уэсли Снайпс. В 2012 году компания Marvel вернула себе все права на персонажа, и с тех пор неоднократно появлялись слухи о ее готовности снять новую версию фильма.

В 2015 году появилась информация о том, что Marvel рассматривает возможность перезапустить франшизу, сфокусировав сюжет не на самом Блэйде, а на его 16-летней дочери Фэллон Грэй, которая, согласно мифологии комиксов, не подозревает о героическом прошлом отца.




Источник: http://www.kinonews.ru/
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