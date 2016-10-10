Форест Уитакер сыграет в "Черной пантере"

К нему присоединился лауреат премии Американской Киноакадемии Форест Уитакер. На момент написания данной заметки о его партии было известно лишь, что это будет старейшина Ваканды.





Также стало известно, что в картине согласились сыграть еще несколько актеров, в том числе Дэниэл Калуя, снимавшийся в триллере "Убийца", и Флоренс Касумба, появившаяся на несколько секунд в кадре в фильме "Первый мститель 3: Противостояние".





Напомним, что главную роль в "Черной пантере" сыграет Чэдвик Боузман. В картине также примут участие Майкл Б. Джордан, Данай Гурира, Энди Серкис, Люпита Нионго и другие актеры. Фильм будет представлен зрителям в феврале 2018 года.





Супергерой Черная пантера был представлен в третьей части "Первого мстителя". Согласно мифологии Marvel, под маской Черной пантеры скрывается наследный принц вымышленной страны Ваканда, готовый встать на защиту своей родины, единственного места на планете, где добывается уникальный металл - вибраниум, из которого сделан щит Капитана Америки.



