Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.86
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
Кино
Новости кино
10 октября 16, 11:28
Форест Уитакер сыграет в "Черной пантере"
Форест Уитакер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В актерском составе фильма "Черная пантера", который будет снят по серии популярных комиксов Marvel, произошло внушительное пополнение.
К нему присоединился лауреат премии Американской Киноакадемии Форест Уитакер. На момент написания данной заметки о его партии было известно лишь, что это будет старейшина Ваканды.

Также стало известно, что в картине согласились сыграть еще несколько актеров, в том числе Дэниэл Калуя, снимавшийся в триллере "Убийца", и Флоренс Касумба, появившаяся на несколько секунд в кадре в фильме "Первый мститель 3: Противостояние".

Напомним, что главную роль в "Черной пантере" сыграет Чэдвик Боузман. В картине также примут участие Майкл Б. Джордан, Данай Гурира, Энди Серкис, Люпита Нионго и другие актеры. Фильм будет представлен зрителям в феврале 2018 года.

Супергерой Черная пантера был представлен в третьей части "Первого мстителя". Согласно мифологии Marvel, под маской Черной пантеры скрывается наследный принц вымышленной страны Ваканда, готовый встать на защиту своей родины, единственного места на планете, где добывается уникальный металл - вибраниум, из которого сделан щит Капитана Америки.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Marvel отказалась от дилогии "Мстители 3"
У фильма "Отряд самоубийц" было семь версий
Дольф Лундгрен и Лэнс Хенриксен сыграют в телекомиксах
"Отряд самоубийц" остался в лидерах американского прокате
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Амаль навестила Джорджа Клуни на съемках (ФОТО)
noimageСборы мультфильма "В поисках Дори" превысили миллиард
noimageКомпания Alibaba купила долю в студии Стивена Спилберга
noimageКейт Бекинсейл анонсировала перезапуск франшизы о Блэйде
noimageHBO заказал семейную драму у режиссера "Игры на понижение"
Лента новостей
Загрузка...