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10 октября 16, 11:31
Компания Alibaba купила долю в студии Стивена Спилберга
Компания Alibaba
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Китайская компания Alibaba, владеющая популярной торговой площадкой, заключила партнерское соглашение со студией Amblin Partners, частично принадлежащей Стивену Спилбергу.
Церемония подписания, на которой присутствовал сам знаменитый режиссер и глава Alibaba Group Джек Ма, состоялась в Пекине.

По условиям контракта, кинематографическое подразделение Alibaba - Alibaba Pictures приобрела долю в голливудской студии, обязалась финансировать ее проекты, а также способствовать их продвижению на китайском кинорынке. Представители Alibaba Pictures получат возможность войти в совет директоров Amblin.

"Я не думаю, что между Западом и Востоком различия очень уже велики. Пожалуй, только в том, что Запад умеет лучше рассказывать истории", - сказал на церемонии Джек Ма, подчеркнув, что именно этому принадлежащие ему структуры намерены учиться у новых партнеров.

В свою очередь Ствиен Спилберг пообещал "привнести больше Америки в Китай и больше Китая в Америку". Первым совместным проектом партнеров станет продвижение провалившегося на родине фильма "Большой и добрый великан", который должен выйти в Китае в середине октября 2016 года. 

Дальнейшие планы на момент написания данной заметки не уточнялись.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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