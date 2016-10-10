Компания Alibaba купила долю в студии Стивена Спилберга

Церемония подписания, на которой присутствовал сам знаменитый режиссер и глава Alibaba Group Джек Ма, состоялась в Пекине.





По условиям контракта, кинематографическое подразделение Alibaba - Alibaba Pictures приобрела долю в голливудской студии, обязалась финансировать ее проекты, а также способствовать их продвижению на китайском кинорынке. Представители Alibaba Pictures получат возможность войти в совет директоров Amblin.





"Я не думаю, что между Западом и Востоком различия очень уже велики. Пожалуй, только в том, что Запад умеет лучше рассказывать истории", - сказал на церемонии Джек Ма, подчеркнув, что именно этому принадлежащие ему структуры намерены учиться у новых партнеров.





В свою очередь Ствиен Спилберг пообещал "привнести больше Америки в Китай и больше Китая в Америку". Первым совместным проектом партнеров станет продвижение провалившегося на родине фильма "Большой и добрый великан", который должен выйти в Китае в середине октября 2016 года.





Дальнейшие планы на момент написания данной заметки не уточнялись.



