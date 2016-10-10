Сборы мультфильма "В поисках Дори" превысили миллиард

Из этой суммы 485 миллионов долларов мультфильм заработал на родине, еще чуть более 500 миллионов в международном прокате.





Таким образом, это уже третий проект подразделений Walt Disney, преодолевший миллиардный рубеж. Ранее это удалось сделать фильму студии Marvel "Первый мститель 3: Противостояние" и анимационному фильму Walt Disney Studio "Зверополис".





Что касается лидера прошедших выходных, то им стал триллер "Девушка в поезде", который стартовал в Северной Америке с результатом 24,6 миллиона долларов. Производственный бюджет картины составил всего 45 миллионов долларов, поэтому его прокатная судьба не вызывает опасений.





На втором месте оказался фильм "Дом странных детей Мисс Перегрин", заработавший еще 15 миллионов долларов. Третью строчку заняла основанная на реальных событиях драма "Глубоководный горизонт", собравшая 11,7 миллиона долларов. Провал этого проекта в прокате стал очевиден, так как его мировые сборы за десять дней проката составили всего около 70 миллионов долларов при затратах на производство 110 миллионов долларов.



