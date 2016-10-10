Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.86
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
Кино
Новости кино
10 октября 16, 11:32
Сборы мультфильма "В поисках Дори" превысили миллиард
В поисках Дори
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мировые кассовые сборы анимационного фильма студии Pixar "В поисках Дори" превысили один миллиард долларов.
Из этой суммы 485 миллионов долларов мультфильм заработал на родине, еще чуть более 500 миллионов в международном прокате.

Таким образом, это уже третий проект подразделений Walt Disney, преодолевший миллиардный рубеж. Ранее это удалось сделать фильму студии Marvel "Первый мститель 3: Противостояние" и анимационному фильму Walt Disney Studio "Зверополис".

Что касается лидера прошедших выходных, то им стал триллер "Девушка в поезде", который стартовал в Северной Америке с результатом 24,6 миллиона долларов. Производственный бюджет картины составил всего 45 миллионов долларов, поэтому его прокатная судьба не вызывает опасений.

На втором месте оказался фильм "Дом странных детей Мисс Перегрин", заработавший еще 15 миллионов долларов. Третью строчку заняла основанная на реальных событиях драма "Глубоководный горизонт", собравшая 11,7 миллиона долларов. Провал этого проекта в прокате стал очевиден, так как его мировые сборы за десять дней проката составили всего около 70 миллионов долларов при затратах на производство 110 миллионов долларов. 

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Мультфильм "Зверополис" заработал миллиард долларов
Премьера мультфильма "В поисках Дори" (ФОТО)
"В поисках Дори" установил новый рекорд Fandango
"В поисках Дори" удержался в лидерах проката
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Амаль навестила Джорджа Клуни на съемках (ФОТО)
noimageКомпания Alibaba купила долю в студии Стивена Спилберга
noimageФорест Уитакер сыграет в "Черной пантере"
noimageКейт Бекинсейл анонсировала перезапуск франшизы о Блэйде
noimageHBO заказал семейную драму у режиссера "Игры на понижение"
Лента новостей
Загрузка...