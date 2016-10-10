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Кино
Новости кино
10 октября 16, 12:37
Амаль навестила Джорджа Клуни на съемках (ФОТО)
Амаль и Джордж Клуни
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Отпраздновавшие на прошлой неделе вторую годовщину свадьбы, сегодня Амаль и Джордж Клуни вновь на первых страницах мировых таблоидов.
Повод - свежие фотографии супругов, сделанные папарацци минувшим днем.

Репортеры подловили пару на съемочной площадке новой режиссерской работы Джорджа Клуни "Субурбикон" (Suburbicon) в Лос-Анджелесе, главные роли в которой достались Мэтту Дэймону, Оскару Айзеку, Джошу Бролину, Вуди Харрельсону и Джулианне Мур. Над сценарием же проекта Клуни трудились Итан и Джоэл Коэны, а также Грант Хеслов. Но речь все же не о фильме.

В перерыве между съемками Амаль и Джордж прогулялись по близлежащему парку со своей собакой, которую завели в прошлом году. И, как отметили многие западные издания, несмотря на незапланированный выход в свет, Амаль выглядела так, будто она только покинула какой-нибудь светский коктейль.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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