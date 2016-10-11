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11 октября 16, 12:18
"Игра престолов" пополнил бюджет Ирландии на 206 млн &
Игра престолов
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Сериал "Игра престолов" принес в экономику Северной Ирландии около 206 миллионов долларов.
Со съемками "Игры престолов" в стране были созданы около 2,8 тысяч рабочих мест. 

Однако Ирландии пришлось инвестировать в сериал около 17 миллионов долларов. Съемки фильма будут идти еще два года, за это время в экономику страну поступит около 25 миллионов долларов.  

Отметим, необычайной красоты ландшафты Северной Ирландии использовались в "Игре престолов" в качестве декораций для Железных островов, Штормовых земель и Севера. 

Тысячи туристов, поклонников сериала, ежегодно приезжают, чтобы посмотреть на замок Уард, который в фильме выступил крепостью "Винтерфелл", и буковую аллею Дарк Хеджес.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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