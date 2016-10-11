"Игра престолов" пополнил бюджет Ирландии на 206 млн &

Со съемками "Игры престолов" в стране были созданы около 2,8 тысяч рабочих мест.





Однако Ирландии пришлось инвестировать в сериал около 17 миллионов долларов. Съемки фильма будут идти еще два года, за это время в экономику страну поступит около 25 миллионов долларов.





Отметим, необычайной красоты ландшафты Северной Ирландии использовались в "Игре престолов" в качестве декораций для Железных островов, Штормовых земель и Севера.





Тысячи туристов, поклонников сериала, ежегодно приезжают, чтобы посмотреть на замок Уард, который в фильме выступил крепостью "Винтерфелл", и буковую аллею Дарк Хеджес.



