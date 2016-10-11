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11 октября 16, 12:21
Трейлер фильма "Обитель зла: Последняя глава" (ВИДЕО)
Обитель зла: Последняя глава
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Студия Sony Pictures Entertainment на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Обитель зла. Последняя глава", главную роль в котором исполнила Милла Йовович.
Действие фильма разворачивается с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. 

После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация "Амбрелла" готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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