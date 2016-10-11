Дэниел Крэйг пояснил свои слова о прощании с Бондом

Слова актера приводит издание Vulture. По утверждению Крэйга, его заявления о том, что "он лучше вскроет себе вены, чем снимется в фильме об агенте 007" были сделаны сгоряча. "Это было на следующий день после завершения съемок "Спектра". Я не был дома около года", - сказал он.





С тех пор актер восстановил силы и оценивает перспективы дальнейшего сотрудничества с владельцами франшизы с большим оптимизмом.





"Как я понимаю, у меня лучшая в мире работа. И я намерен продолжать заниматься ею до тех пор, пока считаю именно так. Если по какой-то причине я ее потеряю, то буду очень по ней скучать", - добавил он.





По словам Дэниела Крэйга, пока никто не обсуждал с ним следующий эпизод "бондианы". "Мне кажется, все несколько устали", - уточнил он.





Напомним, что ранее была распространена информация о том, что актеру была предложена астрономическая сумма - 150 миллионов долларов за участие в двух следующих фильмах о Джеймсе Бонде. Однако она не была подтверждена официально.





Фильм "007: Спектр" с участием Крэйга был выпущен в прокат в 2015 году. Его кассовые сборы составили около 900 миллионов долларов.



